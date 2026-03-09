В Лос-Анджелесе обстреляли особняк Рианны. Певица была дома, она не пострадала

CentralAsia (CA) - Особняк певицы и бизнесвумен Рианны в Лос-Анджелесе был обстрелян днём в воскресенье. Об этом 9 марта сообщило агентство ABC News со ссылкой на данные полицейского управления Лос-Анджелеса (LAPD) и источники.

По дому было произведено несколько выстрелов в тот момент, пули не пробили стены здания и повредили только внешнюю часть особняка. Несколько попаданий также пришлись по фасаду дома и автомобилю, припаркованному возле него.

Подозреваемой оказалась 30-летняя женщина. Она была задержана сотрудниками полиции. Мотив её действий пока не установлен, расследование продолжается.

По данным источников, предполагаемым оружием была винтовка типа AR. После инцидента автомобиль подозреваемой отслеживался полицейским вертолётом. Машину остановили на парковке торгового центра, где женщину задержали патрульные.