В Ашхабаде представили собрание Коранов

CentralAsia (TM) -  В Культурном центре посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане состоялось открытие выставки произведений каллиграфического искусства и Коранов разных размеров на многих языках.

В церемонии открытия приняли участие посол ИРИ в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани и муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Центральным экспонатом стала уникальная картина с полным текстом Корана, выполненная мельчайшим каллиграфическим шрифтом. Также здесь представлены работы с иллюстрированными кораническими аятами и изречениями персидских поэтов-суфиев в тиснении и позолоте.

Для студентов Академии художеств и школьников был организован экскурс в мир каллиграфии.

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаб Рузбехани:«Организация выставки Священного Корана, проводимой ежегодно в месяц Рамадан, – это важный шаг в популяризации коранической культуры и создании условий для более глубокого знакомства молодого поколения с божественными наставлениями. В этом пространстве искусство, литература и великие смыслы аятов соединяются воедино, приближая наши сердца к божественному слову».

