Азербайджан возобновит грузовое сообщение с Ираном
Пограничная вышка на территории Ирана
CentralAsia (CA) -  Азербайджан 10 марта возобновит грузовые перевозки через государственную границу с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского кабмина. Ограничения снимут в 10:00 по местному времени.

5 марта по территории аэропорта и вблизи школы в пригороде Нахичевани ударили иранские беспилотники, пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку терактом. В тот же день на азербайджано-иранской границе полностью приостановили движение грузовых автомобилей. Власти Ирана отрицают причастность к налету дронов.

