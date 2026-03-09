В Бахрейне загорелся крупнейший НПЗ. Госкомпания Bapco объявила о форс-мажоре после атаки

CentralAsia (CA) - В Бахрейне возник сильный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Аль-Маамире, принадлежащем государственной компании Bahrain Petroleum Company (Bapco). В соцсетях публикуют кадры сильного пожара на НПЗ.

Компания Bapco, пишет The Times of Israel, объявила форс-мажорную ситуацию, что позволяет ей остановить поставки. В заявлении Bapco говорится, что на работу компании «повлиял продолжающийся региональный конфликт на Ближнем Востоке и недавнее нападение на ее нефтеперерабатывающий комплекс». Спрос внутри страны, подчеркнули в Bapco, будет удовлетворен.

Бахрейнские агентства сообщают, что в результате пожара пострадавших нет, размер причиненного ущерба уточняется. Причиной пожара они называют очередной удар Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали войну с Ираном, а Иран начал наносить удары ракетами и дронами по странам Ближнего Востока. Целями иранских ударов стали как американские военные базы, так и объекты инфраструктуры, в том числе топливно-энергетического комплекса. Из-за ударов, а также заявление Ирана о перекрытии Ормузского пролива, через который проходит один из основных маршрутов транспортировки нефти, привели к резкому росту цен на энергоносители. На азиатских биржах 9 марта цена барреля нефти приблизилась к 120 долларам — впервые с 2022 года.