Ирак открыл посольство в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Дипломатическое представительство Ирака начало работу в Ашхабаде. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев провел в понедельник встречу с временным поверенным в делах посольства Ирака в Ашхабаде Джассимом Мохаммедом Ал-Аттаром.

Мухамметдурдыев выразил признательность иракской стороне за решение открыть посольство Республики Ирак в Ашхабаде, отмечается в сообщении.

Открытие иракского дипломатического представительства в Ашхабаде будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили возможности наращивания торгово-экономических связей, включая налаживание партнерства между деловыми кругами двух стран. Также была отмечена перспектива развития культурно-гуманитарных связей, в том числе в сферах науки, образования, спорта и туризма.