Казахстана эвакуировал 7,3 тыс. своих граждан из Ближнего Востока

CentralAsia (KZ) - Казахстанцев продолжают эвакуировать из зоны эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Министерство иностранных дел РК.

«Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов домой возвращены более 7300 казахстанцев. Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путём через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана», – говорится в сообщении.

Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками, заверили в ведомстве.

