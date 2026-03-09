В Таджикистан из ОАЭ 8 марта возвращены свыше 300 человек

CentralAsia (TJ) - 8 марта двумя рейсами в Таджикистана вернулись свыше 300 человек. Утром в Душанбе чартерным рейсом из Дубая прилетели 130 таджикистанцев, позже авиакомпания «Сомон Эйр» доставила в страну еще 180 человек.

Как сообщили «Азия-Плюс» в Министерстве иностранных дел Таджикистана, чартерный рейс был организован при содействии посольства Таджикистана в ОАЭ, местных властей и авиакомпании Fly Dubai.

Второй чартер из Дубая со 178 пассажирами на борту, среди которых были и иностранные граждане, был выполнен самолётом авиакомпании «Сомон Эйр» из аэропорта Аль-Мактум в Дубае. Самолёт приземлился в Душанбе около 16:00, сообщили «Азия-Плюс» в МИД.

В целом на фоне конфликта на Ближнем Востоке, из Абу-Даби и Дубая в Таджикистан чартерными рейсами авиакомпаний «Сомон Эйр» и Fly Dubai вернулись около 550 человек.

Власти Таджикистана ранее поручили «Сомон Эйр» организовать чартерные рейсы для вывоза сограждан из стран Ближнего Востока.

«Граждане, намеревающиеся вернуться на родину, могут обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Таджикистан в соответствующих странах за дополнительной информацией и регистрацией», — говорится в сообщении.

МИД также опубликовал телефонные номера авиакомпании «Сомон Эйр», дипломатических и консульских представительств Таджикистана:

