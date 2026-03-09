Израиль объявил о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана

CentralAsia (CA) - Армия Израиля начала ограниченную наземную операцию против шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские войска ведут работу по обнаружению и уничтожению объектов террористической инфраструктуры и ликвидации террористов, говорится в публикации. «Перед входом наземных войск была применена огневая мощь, и многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли», — сказано в сообщении.

Эта операция является частью усилий по «дальнейшему укреплению передовых оборонительных позиций», чтобы обеспечить защиту для жителей северного Израиля, пояснили в ЦАХАЛ.

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» с 2 марта обмениваются ударами, после того как ливанская группировка атаковала военно-морскую базу «Хайфа» на севере страны в знак солидарности с Ираном.

Спустя неделю министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 394 человека погибли в стране в результате израильских атак. Среди погибших 83 ребенка. По данным министерства, 1130 жителей получили ранения.

Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила о гибели двух своих солдат.

3 марта ЦАХАЛ сообщила, что убила командующего ливанским подразделением «Кудс» — зарубежным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Дауда Али Заде. Он был временным командиром подразделения после убийства его предшественника Хасана Махдави. Махдави также погиб во время удара ЦАХАЛ.

До этого Al-Mayadeen сообщил о попытке Израиля высадить десант в горах Ливана. Целью израильских военных был поиск останков штурмана ВВС Израиля Рона Арада, который попал в плен в 1986 году, после того как его самолет F-4 Phantom был сбит над Ливаном, и с тех пор числится пропавшим без вести. Семья летчика призвала прекратить поиски, если они представляют угрозу для жизней военнослужащих.