экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Германии упал метеорит, осколки повредили жилые дома

CentralAsia (CA) -  В городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии вечером 8 марта метеорит упал на крышу жилого дома.

«Сегодня вечером около 19:00 в районе Гюльс города Кобленц обуглившееся небесное тело упало на крышу жилого дома. Никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции Кобленца. ZDF Heute уточняет, что фрагмент метеорита пробил крышу, а затем попал в спальню дома, но людей в этой комнате не было.

Представитель полиции сообщил агентству dpa, что упавшие метеориты также повредили крыши и дома в других регионах — такие сообщения в частности поступали из районов Хунсрюк и Айфель. По данным полиции Кайзерслаутерна, очевидцы сообщали об «огненных вспышках» в небе, а некоторые опасались, что это могла быть ракета, но «никаких признаков инцидента, связанного с безопасностью, нет», добавили в полиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com