Трамп: война с Ираном идет с опережением сроков и почти закончена

CentralAsia (CA) -  Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS среди прочего сказал: «Война очень близка к концу, более-менее».

По словам президента США, боевые действия «далеко опережают график». Ранее в Белом доме предполагали, что война может продлиться более месяца.

Трамп заявил, что у Ирана нет «ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», а ракет осталась «россыпь».

Позже Трамп выступил на анонсированном мероприятии республиканцев во Флориде и развил тему того, что победа в войне с Ираном близка. Во Флориде он повторил, что война «завершится довольно быстро».

«Мы устроили небольшую экскурсию, потому что сочли, что это нужно сделать, чтобы избавиться от зла. И вы увидите, что это будет очень краткосрочная экскурсия», — сказал президент США.

Корпус стражей исламской революции вчера заявил, что армия Исламской республики готова к расширению войны и сама определит, когда она закончится. Иранские военные также заявили, что не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона, пока Израиль и США продолжают бомбардировки Ирана.

