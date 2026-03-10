Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с Ираном и переговоры по Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами»,— сказал Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Ушакова, беседа продолжалась около часа. Предыдущий контакт глав государств состоялся в декабре 2025 года. Основными темами стали ситуация вокруг конфликта с Ираном и трехсторонние переговоры в формате Россия–США–Украина.

Как уточнил помощник российского президента, Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в скорейшем прекращении огня на Украине и достижении мира. Владимир Путин, в свою очередь, одобрил посреднические усилия США и их переговорную группу.

В свою очередь Трамп ответил на вопрос о разговоре с Путиным во время пресс-конференции во Флориде. Он сказал, что российский президент «хотел помочь» с урегулированием конфликта с Ираном, однако основная часть беседы касалась войны в Украине. «Мы говорили об Украине, а это просто никогда не кончающаяся борьба. Есть огромная ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским, они как будто не могут ужиться. Но, я думаю, что по этому вопросу разговор был позитивным», — сказал Трамп. О предложении помощи со стороны Путина он добавил: «Я сказал: «От тебя будет больше пользы, если ты поможешь покончить с войной в Украине. Вот это было бы полезно». Но разговор был хороший».