Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, если та решит «переориентироваться»

CentralAsia (CA) - Россия готова поставлять нефть и газ в страны Европы, но от них нужен сигнал, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа, передает Кремль.

«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, — пожалуйста», — сказал Путин после рассуждений о проблемах с поставками нефти через Ормузский пролив.

По его словам, Россия никогда не отказывалась работать с европейцами. Но теперь Москве «нужны какие-то сигналы» от стран Европы о том, что «они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность».

При этом Путин снова напомнил, что поручил правительству оценить целесообразность поставок российского топлива на европейский рынок и не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь». В правительстве уже отчитались, что Россия перенаправит поставки сжиженного природного газа из Европы в «дружественные» страны Азии.

Пока Россия продолжит поставлять нефть покупателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Венгрии и Словакии, сказал Путин.

Через Ормузский пролив проходит 20–25% мирового нефтяного трафика. После начала войны с Израилем и США Иран заявил, что будет блокировать пролив. Остановка движения судов привела к скачку цен на нефть.

Владимир Путин на фоне войны на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть и газ заговорил о том, что перенаправит поставки газа из Европы в Азию.