Угрозы «кислотных облаков» из Ирана для стран Центральной Азии нет, - «Узгидромет»

Чёрные облака над Тегераном после атак на нефтяные объекты.

CentralAsia (UZ) - Национальное агентство Узбекистана по гидрометеорологии (Узгидромет) официально опровергло распространяемую в социальных сетях и некоторых СМИ информацию о якобы сформировавшихся над территорией Ирана «кислотных облаках», которые могли бы достичь стран Центральной Азии, включая Узбекистан, вместе с осадками.

«Данные сведения не имеют научного обоснования», — говорится в сообщении агентства.

Предположения о «кислотных облаках» возникли после атак Израиля на нефтехранилище Шахран рядом с Тегераном 7 марта. Поднявшийся из-за пожаров чёрный дым закрыл небо, а в городе выпал дождь чёрного цвета из-за продуктов горения нефти.

«Кислотные осадки образуются в результате накопления в атмосфере оксидов серы (SO₂) и оксидов азота (NO₂), которые в облаках вступают в химические реакции с водяным паром. Подобные процессы характерны преимущественно для промышленных районов и территорий, расположенных в непосредственной близости от источников выбросов», — пояснили в Узгидромете.

«При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация загрязняющих веществ значительно снижается за счёт атмосферной турбулентности, вертикального перемешивания, а также процессов сухого и влажного осаждения. Поэтому формирование опасных концентраций кислотных осадков на расстоянии тысяч километров от источника практически невозможно», — заявили в агентстве.

Образование осадков связано с локальными процессами облакообразования, и выпадающий дождь формируется из водяного пара и аэрозолей, присутствующих в атмосфере непосредственно над данной территорией, добавили в ведомстве.

«По данным метеорологических наблюдений и мониторинга качества атмосферного воздуха, угрозы переноса „кислотных облаков“ на территорию Узбекистана и соседних стран не наблюдается», — подчеркнул Узгидромет.