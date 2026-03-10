экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Казгидромет» прокомментировал сообщения о движущихся из Ирана «кислотных облаках»
Чёрные облака над Тегераном после атак на нефтяные объекты.
CentralAsia (KZ) -  Слухи о том, что в Казахстан придут кислотные облака из Ирана, прокомментировали в «Казгидромете».

«В социальных сетях распространяется информация о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые кислотные облака, которые могут дойти до стран Центральной Азии. Такие сообщения не подтверждаются результатами наблюдений и научными данными», – говорится в сообщении.

В гидрометцентре объяснили, что кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения.

«При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов. По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано», – отметили синоптики.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

