В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру

CentralAsia (CA) - В Тегеране 9 марта состоялась торжественная церемония присяги новому верховному лидеру Ирана — аятолле Моджтабе Хаменеи. Он занял пост после смерти своего отца Али Хаменеи 28 февраля при ударе Израиля и США по его резиденции. Трансляцию с мероприятия ведут иранские СМИ.

⇳

Десятки тысяч людей собрались на площади Энкалаб в Тегеране. По данным корреспондента IRIB, толпа собирается на площади и прилегающих улицах с 15:00 по местному времени. Шествия проходят и в других городах Ирана — Куме, Бабольсере, Джуйбаре, Рабат-Кариме, Мешхеде и других.

Агентство ISNA публикует кадры с митинга на площади Энкалаб, где люди скандируют лозунги под звуки работы ПВО: «Мы будем бороться, мы уйдем, мы не примем унижение».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Ночью 9 марта стало известно об избрании 56-летнего Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера.

Моджтаба Хаменеи — шиитский священнослужитель. Он известен тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), писала The New York Times. По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына.

В Иране Верховный лидер не приносит присягу при вступлении в должность. Напротив, после его избрания присягу на верность приносят ему представители армии, государственных институтов и религиозных структур.