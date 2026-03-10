Трамп угрожает Ирану за остановку нефти через Ормузский пролив. Тегеран пригрозил, что не позволит вывезти «ни литра нефти» из региона

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану гораздо более сильные удары, если Тегеран продолжит блокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран предпримет что-либо, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что США также уничтожат «легко разрушаемые цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана как государства».

«Смерть, огонь и ярость воцарятся над ними. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!» - заявил президент США.

Трамп отметил, что его угроза - это «подарок» Китаю и тем странам, что активно используют Ормузский пролив.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Сардар Наини, заявил, что Иран не позволит США и их союзникам вывезти «ни одного литра нефти» из региона, передает Tasnim.

«Все их судорожные попытки снизить и взять под контроль цены на нефть и газ будут временными и безрезультатными»,— заявил Наини.

Представитель КСИР добавил, что инициатива на поле боя — за Ираном, и решать вопрос об окончании войны будет Тегеран. «Трамп не хочет, чтобы американцы узнали, что вся военная инфраструктура США в Персидском заливе уничтожена. Почти 10 сверхсовременных радаров США по всему региону уничтожены. Множество дорогих ваших беспилотников уничтожены иранской ПВО»,— добавил Наини.

Президент Дональд Трамп вчера утверждал обратное. По его словам, у исламской республики, по его словам, не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил», и война в Иране «почти закончена».