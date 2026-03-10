Эмомали Рахмон поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму новому верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейиду Моджтабе Хусейну Хаменеи, в которой поздравил его с избранием на этот пост, сообщает пресс-служба главы государства.

«Убежден, что под Вашим руководством благородный народ Ирана преодолеет все трудности, с которыми сегодня сталкивается дружественная и братская нам страна.

Мы высоко оцениваем конструктивную роль Исламской Республики Иран в укреплении регионального и мирового мира и стабильности и вновь подтверждаем свою приверженность неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права в межгосударственных отношениях», — говорится в послании.

В заключение глава государства отметил, что Таджикистан готов к «дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с Ираном, основанного на принципах взаимного доверия и уважения».

Совет экспертов Ирана — специальный орган, состоящий из 88 влиятельных богословов, — 9 марта избрал нового, третьего по счету, руководителя Исламской Республики Иран — Сейида Моджтаба Хаменеи. Он назван «всесторонне образованным богословом, молодым мыслителем, наиболее сведущим в политических и социальных вопросах».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность новому лидеру республики и выразил готовность следовать его указаниям.

В связи с избранием нового лидера страны временный совет прекратил свою работу, сообщил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф. Временный совет был сформирован после гибели Али Хаменеи, в его состав входили президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения