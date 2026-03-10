Турция заявила, что в ее воздушном пространстве перехвачена иранская баллистическая ракета. Анкара вызвала посла Ирана

CentralAsia (CA) - Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была уничтожена средствами ПВО в воздушном пространстве Турции. Обломки, говорится в распространенном Минобороны Турции заявлении, упали на незаселенной территории в Газиантепе.

«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны. Мы также повторяем, что в интересах каждого прислушаться к предупреждениям Турции на этот счет», — подчеркнуло Минобороны.

По словам главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, выпущенную из Ирана ракету сбили в районе города Шахинбей. «Мы еще раз решительно предупреждаем все стороны, особенно Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и подвергают опасности гражданское население», — написал он в X.

В связи с инцидентом посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде был вызван в Министерство иностранных дел, где турецкие чиновники выразили реакцию Анкары и беспокойство по поводу баллистической ракеты, запущенной из Ирана в сторону Турции, сообщает Daily Sabah.

Во время встречи турецкие власти потребовали от иранской стороны объяснений по поводу инцидента и отметили серьезность ситуации.

Источники сообщили, что Турция выразила надежду, что такие инциденты не повторятся, и подчеркнула необходимость избегать шагов, которые могут еще больше усугубить напряженность в регионе.

Это второй случай перехвата иранской ракеты над Турцией с начала войны США и Израиля против Ирана. Первый произошел 4 марта, тогда ракету тоже сбила система ПВО НАТО. В Анкаре сообщали, что она, скорее всего, летела на Кипр и отклонилась от курса. Один из обломков ракеты упал на территории района Дёртйол в турецкой провинции Хатай. Никто не пострадал, заявили в Минобороны Турции. Иран тогда заявил, что не запускал ракету в сторону Турции.