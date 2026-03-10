МИД Ирана отверг возможность переговоров с США из-за «горького опыта»

Аббас Арагчи

CentralAsia (CA) - Иран не допускает возможности новых переговоров с США, потому что прошлый опыт показал, что Вашингтон может напасть даже во время диалога. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью PBS.

«У нас очень горький опыт общения с американцами. В прошлом году, в июне, мы вели с ними переговоры, и они напали на нас прямо посреди переговоров. В этом году они пытались убедить нас, что теперь все по-другому. Они уверяли, что хотят мирным путем решить ядерный вопрос Ирана. И мы согласились. Но после трех раундов переговоров и после того, как американская команда на переговорах сама заявила, что мы добились большого прогресса, они все равно напали. Поэтому я думаю, что переговоры с американцами больше не будут стоять на повестке дня», — сказал Аббас Арагчи.

По мнению министра, США и Израиль планировали «за два-три дня» сменить власть в Иране, но потерпели неудачу и теперь «не имеют четких ориентиров». Арагчи обвинил Вашингтон и Тель-Авив в росте нефтяных цен и заявил, что ударами по объектам в других странах и решениями по Ормузскому проливу Тегеран лишь защищается от агрессии.

«Эта война навязана нам. Мы подвергаемся агрессии. И мы защищаемся», — подчеркнул глава МИД Ирана.

На вопрос корреспондента PBS, позволят ли иранские власти оппозиционно настроенным жителям страны выходить на протесты, министр заявил, что почти весь иранский народ солидарен с властями: «Люди — подавляющее большинство людей — сейчас возмущены этой агрессией. Они поддерживают наши вооруженные силы. Они на улицах, повсюду иранские флаги...»