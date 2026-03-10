экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистан пришло похолодание, местами ожидается снег

CentralAsia (TJ) -  В большинстве районов Таджикистана 10 марта резкое ухудшились погодные условия. Практически по всей стране прогнозируются сильные осадки, сообщает Агентство по гидрометеорологии РТ.

В долинных и предгорных районах во второй половине дня дождь может перейти в снег, а в горных районах осадки ожидаются преимущественно в виде снега.

В районах Деваштич, Шахристон, Горная Матча, Рашт, Сангвор, Лахш, Варзоб, Ишкашим и Шугнан высота снежного покрова может достигнуть 10–30 см. В предгорных районах Файзобод, Ховалинг, Муминабад, Балджуван, Шамсиддин Шохин, Пенджикент, Айни, Шахристон и Истаравшан ожидается 3–10 см снега.

Постепенное прекращение осадков прогнозируется днём 11 марта.

Из-за вторжения холодной воздушной массы 10–11 марта температура воздуха снизится на 9–14°.

В горных районах и на перевалах Анзоб и Шахристан ожидается лавиноопасная обстановка, а в предгорных районах Пенджикента, Айни, Ховалинга, Муминабада, Шамсиддина Шохина и Дарваза возможны селевые явления. На реках Яхсу, Кызылсу (южная) и на реках южных склонов Гиссарского хребта ожидается повышение уровня воды.

Синоптики предупреждают, что 10–11 марта возможны осложнения погодных условий, ухудшение состояния дорог, туман, гололёд и временные перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

Как ранее сообщили, март в Таджикистане будет теплым, но количество осадков превысит норму. В отдельные дни месяца ожидаются даже грозы и град.

