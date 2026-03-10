Почти 8,6 тыс. казахстанцев эвакуированы из стран Ближнего Востока, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел сообщило, что всего с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 8 585 казахстанцев.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта», - добавили в МИД.

Дипломатические представительства Казахстана продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с соотечественниками.

Накануне сообщалось, что в Казахстан уже вернулось свыше 7,3 тыс. граждан, которые не смогли покинуть Ближний Восток из-за нового военного конфликта вокруг Ирана и прекращения работы многих аэропортов в регионе.

