экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Почти 8,6 тыс. казахстанцев эвакуированы из стран Ближнего Востока, – МИД РК
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министерство иностранных дел сообщило, что всего с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 8 585 казахстанцев.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта», - добавили в МИД.

Дипломатические представительства Казахстана продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с соотечественниками.

Накануне сообщалось, что в Казахстан уже вернулось свыше 7,3 тыс. граждан, которые не смогли покинуть Ближний Восток из-за нового военного конфликта вокруг Ирана и прекращения работы многих аэропортов в регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com