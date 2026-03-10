Азербайджан направил в Иран около 25 тонн гуманитарной помощи

CentralAsia (CA) - Азербайджан направил в Иран около 25 т гуманитарной помощи, сообщило МЧС республики.

Решение принято после телефонных переговоров президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана 8 марта. В состав груза вошли 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, более 4 т воды, около 600 кг чая, а также около 2 т лекарств и медицинских принадлежностей.

5 марта беспилотники ударили по территории аэропорта и району рядом со школой в пригороде Нахичевани, пострадали четыре человека. Власти Азербайджана обвинили в атаке Иран, а Алиев назвал произошедшее терактом. Исламская Республика отвергла причастность к атаке.

После инцидента на азербайджано-иранской границе остановилось движение грузовых автомобилей. Возобновить перевозки планируется 10 марта.