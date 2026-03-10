Советники Трампа призывают его быстрее завершить войну с Ираном, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Советники Дональда Трампа призывают его разработать план выхода из войны с Ираном, опасаясь негативных политических последствий для действующего президента США, пишет The Wall Street Journal.

По мнению советников, следует показать, что США уже достигли в Иране всех своих целей, заявили изданию осведомленные источники. Пока, по их словам, консервативный электорат Трампа в целом поддерживает войну с Ираном, но советники опасаются, что в случае затяжного конфликта уровень этой поддержки может снизиться.

Собеседники издания отметили, что до сведения Трампа донесли результаты опросов общественного мнения, показывающих, что большинство американцев выступают против войны.

Кроме того, пишет WSJ, советники Трампа опасаются, что на уровень его поддержки повлияет рост цен на топливо, спровоцированный войной на Ближнем Востоке.

Официально в администрации президента США заявили, что уверены в поддержке американцами действий Трампа. «Подавляющее большинство американцев поддерживают прекращение угрозы, создаваемой иранским режимом, и поддерживают убийство террористов, и это — то, чего собирается добиться президент Трамп», — приводит WSJ слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Иран атакует ракетами и беспилотниками страны Персидского залива — союзников США. Тегеран также заявил, что перекрывает Ормузский пролив, через который идет транзит нефти и сжиженного газа. Мировые цены на нефть на фоне войны США и Израиля с Ираном резко выросли.