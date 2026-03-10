Турция разместит ЗРК Patriot на востоке страны из-за эскалации на Ближнем Востоке

- Азия и мир, политика
- 16:07, 10 марта 2026
- Просмотров: 456
CentralAsia (CA) - Министерство обороны Турции заявило о размещении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в провинции Малатья на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
Как говорится в заявлении, решение принято для усиления защиты турецкого воздушного пространства и безопасности границ страны. Кроме того, ведутся консультации с союзниками по НАТО.
Отмечается, что кроме мер, принятых на национальном уровне, НАТО усилило систему противовоздушной и противоракетной обороны. «Наша страна <...> продолжит оценивать происходящие события в сотрудничестве и консультациях с НАТО и союзниками, а также прилагать усилия для обеспечения регионального мира и стабильности», – заключило турецкое военное ведомство.
Это объявление было сделано спустя несколько часов после того, как в небе над Турцией силами ПВО НАТО была перехвачена вторая с начала войны США и Израиля против Ирана баллистическая ракета, отмечает Anadolu (первая была сбита над Средиземным морем 4 марта). Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нарушение воздушного пространства страны «не может быть оправдано ничем». Иран отрицал запуск ракет по Турции.