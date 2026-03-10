Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров отложен из-за войны США с Ираном

CentralAsia (CA) - Новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США, который планировалось провести на этой неделе, переносится по инициативе американской стороны, сообщил Владимир Зеленский.

«Сейчас приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что «Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.»

Президент Украины также заявил, что «россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке» и «превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и — шире — всего Запада». «Этого точно нельзя допускать», — подчеркнул Зеленский.

Обновление: Источник ТАСС также сообщил, что трехсторонней встречи на этой неделе не ожидается.

Украина, Россия и США с начала 2026 года провели несколько раундов трехсторонних переговоров. В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве. Следующий раунд переговоров планировалось провести в начале марта в Абу-Даби. После начала войны США и Израиля с Ираном Зеленский заявил, что встреча отложена, но не отменена.