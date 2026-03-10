В аэропорту Астаны задерживаются или отменены десятки рейсов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний, сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, на прилёт задерживаются 11 рейсов из Алматы, Костаная, Шымкента, Усть-Каменогорска, Уральска, Кызылорды, Бишкека и Омска. Из них два рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, три рейса – в связи с заменой воздушного судна.

«По остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта», - сообщили в аэропорту.

На вылет задерживаются девять рейсов в Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. Два рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные – в связи с поздним прибытием воздушных судов.

«Также зафиксированы отмены рейсов: 3 рейса на прилёт, 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане», - также сообщили в пресс-службе аэропорта.

Во вторник в Астане переменная облачность, временами снег, метель и туман. Ветер северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с, днём местами до 23 м/с.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения