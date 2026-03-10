Генсек ОТГ встретился со спикером парламента Турции в Анкаре

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организация тюркских государств Кубанычбек Омуралиев провел встречу со спикером Великое национальное собрание Турции Нуманом Куртулмушем 10 марта 2026 года в Анкаре.

Как сообщается на сайте ОТГ, в ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность ОТГ и обменялись мнениями по дальнейшему укреплению сотрудничества между тюркскими государствами. Омуралиев отметил растущую роль организации в развитии политического диалога, расширении экономического взаимодействия и укреплении культурных связей между государствами-членами и наблюдателями.

Особое внимание было уделено значению парламентской дипломатии в продвижении общей повестки тюркского мира. В этой связи стороны подчеркнули важную роль национальных парламентов и профильных парламентских платформ в поддержке инициатив и решений, принимаемых в рамках ОТГ.

Спикер подтвердил неизменную поддержку турецким парламентом деятельности Организации и усилий, направленных на углубление единства, солидарности и сотрудничества между тюркскими государствами.

По итогам встречи стороны выразили общую приверженность дальнейшему укреплению институционального взаимодействия и продвижению инициатив, способствующих развитию более тесных связей между странами тюркского пространства.