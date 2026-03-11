Генсек ОТГ обсудил с вице-президентом Турции укрепление сотрудничества
- Азия и мир, политика
- 9:33, 11 марта 2026
- Просмотров: 271
CentralAsia (CA) - В рамках визита в Анкару генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.
Стороны обменялись мнениями о текущей деятельности и приоритетных направлениях работы организации, включая подготовку к предстоящей встрече глав правительств и вице-президентов государств-членов.
Также были обсуждены пути дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках тюркского мира.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.