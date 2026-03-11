экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генсек ОТГ обсудил с вице-президентом Турции укрепление сотрудничества

CentralAsia (CA) -  В рамках визита в Анкару генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев  встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Стороны обменялись мнениями о текущей деятельности и приоритетных направлениях работы организации, включая подготовку к предстоящей встрече глав правительств и вице-президентов государств-членов.

Также были обсуждены пути дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках тюркского мира.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com