Генсек ОТГ обсудил с вице-президентом Турции укрепление сотрудничества

CentralAsia (CA) - В рамках визита в Анкару генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Стороны обменялись мнениями о текущей деятельности и приоритетных направлениях работы организации, включая подготовку к предстоящей встрече глав правительств и вице-президентов государств-членов.

Также были обсуждены пути дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках тюркского мира.