Узбекистан с 10 марта разрешает пассажирские рейсы в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - С 10 марта разрешены двусторонние пассажирские рейсы из Узбекистана в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом «Газете» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Ведомство во вторник направило письмо национальным и иностранным авиакомпаниям.

Напомним, 2 марта в системе аэронавигационной информации (NOTAM) появилось уведомление о том, что перевозка из Узбекистана в Саудовскую Аравию граждан Узбекистана и соседних государств запрещена до 18 марта. Согласно письму Минтранса, ограничения по типу пассажиров и их гражданству отменяются.

При выполнении рейсов в Саудовскую Аравию авиакомпаниям и аэропортам поручено учитывать, что сезон умры подходит к завершению, а все паломники должны покинуть страну до начала сезона хаджа-2026 в соответствии с законодательством королевства.

В этой связи, компании Uzbekistan Airports поручено проверять наличие обратных авиабилетов у всех пассажиров, вылетающих в Саудовскую Аравию. Списки пассажиров без обратного билета должны ежедневно формироваться по авиакомпаниям и туроператорам и направляться в штаб агентства «Узавиация».

Авиакомпаниям также напомнили, что перевозка паломников, совершающих умру, должна выполняться в соответствии с постановлением Кабинета министров №668 от 12 октября 2024 года, регулирующим порядок организации паломнических поездок.

Согласно требованиям, перевозка таких пассажиров допускается только через туроператоров, имеющих лицензию Комитета по делам религий.

В договорах туроператоров по перевозке паломников должно быть закреплено, что каждому пассажиру должен быть выдан отдельный авиабилет туда и обратно, независимо от того, какими авиакомпаниями выполняются рейсы.

Кроме того, во время полётов пассажирам через систему оповещения должны напоминать, что туроператоры и турагенты обязаны предоставить им билеты на перелёт туда и обратно, ваучеры на гостиницу, трансфер, питание и копии страховых полисов.

Пассажирам также рекомендуется поддерживать связь со своими туроператорами и прибывать в аэропорт к времени, указанному в авиабилете для обратного рейса.

Агентству «Узавиация» поручено анализировать данные о пассажирах, вылетающих из Саудовской Аравии без обратных билетов, и при необходимости направлять информацию в Комитет по делам религий, Комитет по туризму и органы прокуратуры. При анализе должны учитывать, что билеты на рейсы туда и обратно могут быть оформлены у разных авиакомпаний.

Министерство транспорта заявило, что будет постоянно мониторить ситуацию в регионе и при необходимости предоставлять дополнительные указания в координации с правительством.

На утро 10 марта в Узбекистан после начала военных действий США и Израиля против Ирана возвращены в общей сложности 25 047 граждан.

С 28 февраля, когда началась война, воздушное пространство оставалось закрытым над Бахрейном, Кувейтом, Сирией, Ираком, Ираном, Катаром и Израилем.