ВСУ ударили по заводу микроэлектроники для ракет в Брянске, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Украинские подразделения нанесли удар по предприятию в Брянске, выпускающему в числе прочего военную продукцию.

«Завод изготавливал системы управления всех видов ракет Российской Федерации», - заявил журналистам вечером во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, об успешной операции его проинформировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Между тем Генштаб ВСУ сообщил, что удар был нанесен по брянскому заводу микроэлектроники «Кремний Эл», при этом использовались британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

«Кремний Эл» - это критически важное звено в цепочке производства российского «высокоточного» вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются «мозгами» и «нервной системой» современного оружия, в частности, ракет «Искандер», - указал украинский Генштаб. По его данным, значительным образом повреждены производственные мощности.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о шести погибших в результате ракетного удара по областному центру. Еще 37 человек ранены, все они доставлены в Брянскую областную больницу, написал он в Telegram.

На месте происшествия проводятся «мероприятия по локализации последствий и эвакуации граждан», указал он со ссылкой на руководителя Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина. До этого Богомаз писал о «задымлении продуктами горения в Советском районе Брянска» и призвал жителей меньше находиться на улице, а также закрыть окна в помещениях. Какое именно предприятие пострадало от атаки, он не уточнил.

Ранее об ударе по заводу «Кремний Эл» сообщили российские и украинские СМИ и Telegram-каналы. Предприятие является одним из ключевых в РФ производителей микроэлектроники для ракетных установок и дронов. Telegram-каналы Astra и Exilenova+ указывают, что завод производит электронные компоненты, используемые в различных системах вооружений и военной техники, в частности, ЗРК «Панцирь», «Искандер», «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 и С-400.

Паблики также сообщают, что после объявления ракетной опасности в Брянске прогремели около 10 взрывов, над территорией завода поднялось огромное облако дыма.