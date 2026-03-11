экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

CentralAsia (CA) -  Вулкан Килауэа на Гавайях начал извержение, сообщила Геологическая служба США. По информации ведомства, вулкан выбрасывал в воздух частицы размером с футбольный мяч, а фонтан лавы достигает высоты 350 метров. Эпизод извержения стал 43-м с конца 2024 года.

Извержение самого крупного кратера Халемаумау на Килауэа началось в 9:17 утра 10 марта, сообщает служба. Крупные вулканические обломки были обнаружены в Национальном парке вулканов Гавайев. Ведомство опасается, что надвигающийся шторм может обрушить пепел на дома, расположенные рядом с вулканом.

Килауэа — активный щитовой вулкан на острове Гавайи. Он относится к числу самых активных в мире.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com