Иран заявил о гибели 1,3 тыс. граждан с начала ударов США и Израиля

CentralAsia (CA) - Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране с начала атак США и Израиля, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает «Синьхуа».

«(Удары США и Израиля) также разрушили 9669 гражданских объектов, в том числе 7943 жилых дома, 1617 коммерческих и сервисных центров, 32 медицинских и фармацевтических учреждения, 65 школ и образовательных учреждений, 13 зданий Красного Креста и несколько объектов энергоснабжения»,— сказал Иравани.

Минздрав Ирана заявил о 15 тыс. раненных с момента эскалации конфликта. Из тех, кто был госпитализирован, 12,5 тыс. человек уже получили лечение и выписались из больниц. 1,7 тыс. иранцев еще находятся в медучреждениях.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным ООН на 6 марта, в результате американских и израильских ударов по Ирану погибло более 1 тыс. человек, а более 100 гражданских объектов были повреждены.