Душанбе заявил, что Китай построит 9 пограничных объектов на границе Таджикистана с Афганистаном

CentralAsia (TJ) - Китай построит 9 пограничных объектов в приграничных районах Таджикистана с Афганистаном. Общая стоимость строительства составляет более 550 миллионов сомони и полностью будет оплачена правительством Китая. Таджикская сторона, в свою очередь, отвечает за освобождение проекта от налогов и таможенных пошлин, а также других обязательных платежей, передает «Азия плюс».

Проект данного соглашения недавно был рассмотрен и принят на заседании парламента 4 марта.

Целью проекта называется укрепление материально-технических условий Пограничных войск Таджикистана.

Первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) Муродали Раджабзода на заседании в парламенте заявил, что реализация проекта предусмотрена в три этапа, и уже подписаны обменные письма для осуществления второго этапа.

Согласно обменным письмам, общая площадь строительства составляет 17 109 квадратных метров, а необходимые расходы на строительство данных пограничных объектов составляют примерно 569 миллионов сомони (424 миллиона 830 тысяч китайских юаней) и «предоставляются правительством Китая на безвозмездной основе».

«Таджикская сторона для реализации данных писем отвечает за освобождение от налогов и таможенных пошлин, а также других обязательных платежей», — заявил Раджабзода.

Пока не уточняется, в каких именно районах будут построены эти пограничные объекты и что именно это за объекты.

Всю инфраструктуру также обеспечит Пекин

Член комитета Маджлиси намояндагон по правопорядку, обороне и безопасности Бахриддин Зиёи при рассмотрении проекта отметил, что китайская сторона также отвечает за проведение исследований и проектирование, предоставление оборудования и необходимых строительных материалов.

Китай также направит в республику инженеров, установит и настроит оборудование, обеспечит необходимой офисной, жилой мебелью и компьютерами.

А также построит подъездные дороги, линии водоснабжения, водоотведения, подведет электроэнергию к объектам и займется другой необходимой инфраструктурой.

Сообщается, что финансирование данного проекта со стороны Пекина начнётся после завершения внутригосударственных процедур в Китае.

По его словам, обменные письма были утверждены правительством Таджикистана ещё в ноябре 2025 года, направлены в парламент и согласованы с другими министерствами и ведомствами.

«Эти письма прошли антикоррупционную экспертизу, и в них не были выявлены факторы, создающие условия для коррупции», — сказал он.

Бахриддин Зиё отметил, что, по данным ГКНБ, на первом этапе этого проекта в 2017–2018 годах при финансировании Китая в приграничных районах Таджикистана с Афганистаном было построено 12 пограничных объектов.

