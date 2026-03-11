В Алматы за ночь выпало около 27 см снега

CentralAsia (KZ) - В Алматы с вечера вторника до утра среды выпало около 27 см снега, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на «Казгидромет».

В акимате заверяют, что коммунальные службы работают в усиленном режиме с первых часов, как начался снегопад, чтобы «не допустить образования наледи и обеспечить безопасное движение». Всего на улицах города задействовано 75 оперативных бригад, 2 710 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Дороги противогололедными материалами, магистральные улицы, тротуары, остановки, надземные пешеходные переходы, лестницы и пандусы очищают от снега и наледи.

По прогнозу синоптиков, днем 11 марта осадков не ожидается, температура воздуха -6-8°С с дальнейшим понижением.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения