США заявили о 140 раненых американских военных с начала операции против Ирана

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - С начала военной операции против Ирана пострадали 140 американских военнослужащих. Об этом сообщил The Hill пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. По его словам, восемь военных получили серьезные травмы.

Большинство пострадавших получили легкие травмы. 108 военнослужащих вернулись к исполнению обязанностей, утверждают в Пентагоне. Раньше США не сообщали число раненых.

Reuters со ссылкой на источники сообщил о 150 пострадавших среди американских военнослужащих. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что эта цифра «приблизительно соответствует действительности».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. США сообщали о восьми погибших американских военнослужащих с начала операции.