Иран сообщил о «самом мощном» ударе по США и Израилю

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 11 марта объявил, что нанес по объектам США и Израиля «самый мощный» удар с начала военной операции, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Согласно заявлению КСИР, удары длились более 3 часов с непрерывным запуском ракет, включая ракеты «Хорремшехр» по базам США и Израиля. Согласно заявлению, Иран поразил спутниковый коммуникационный центр Хаала на юге Тель-Авива (удар нанесен повторно), а также военные объекты в Бир-Якубе, Западном Иерусалиме и Хайфе. Помимо этого, атакам подверглись объекты США в иракском Эрбиле и штаб-квартира Пятого военно-морского флота в Бахрейне.

«Хорремшехр» — это иранская баллистическая ракета средней дальности, считающаяся одной из самых мощных в арсенале страны. С дальностью полета до 2 тыс. км она способна нести боеголовку весом до 1,5–2 т.

«Мы продолжаем целенаправленные и мощные непрерывные атаки и в дальнейшем в войне думаем только о полном капитуляции врага. Мы закончим войну тогда, когда тень войны будет снята с нашей страны», — говорится в заявлении КСИР.

Al Jazeera пишет, что целями атаки Ирана также стали Ирак и Бахрейн. О перехвате иранских ракет и беспилотников над территорией страны ночью сообщало Минобороны ОАЭ. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила о перехвате как минимум пяти дронов в ночь, когда Иран объявил об ударах. В ночь на 11 марта Al Jazeera также сообщила о сильных взрывах в Тегеране после израильских воздушных ударов.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что 10 марта США нанесут «самый интенсивный удар» с начала операции против Ирана. Днем ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Майами, пригрозил Тегерану ударами силой в 20 раз сильнее, если Иран будет блокировать поставки энергоносителей через Ормузский пролив.

При этом, пишет Al Jazeera, удар по Ирану 10 марта не оправдали ожиданий Хегсета. Хотя в ночь на 11 марта США и нанесли удары по Тегерану, их было меньше, чем «когда-либо прежде», отметило издание.

Операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В первые дни конфликта был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, но уже в марте этот пост занял его сын Моджтаба. После убийства Хаменеи-старшего Иран пообещал отомстить обидчикам. Власти страны заявили, что та сможет «сколько угодно» вести войну, а КСИР после смерти лидера объявил о самом мощном наступлении в истории Ирана.