ЦИК России примет участие в наблюдении за ходом референдума в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия России будет участвовать в наблюдении за ходом проведения референдума по новой конституции в Казахстане. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. Всего в страну прибудут иностранные наблюдатели из 38 государств и 11 международных организаций.

«В наблюдении при проведении референдума примут участие представители центральных избирательных органов 15 государств, в том числе будут и председатели избирательных комиссий из Азербайджана, Албании, Армении, Кыргызстана, Российской Федерации, Узбекистана, Таджикистана и Турции. Мы высоко оцениваем наше тесное сотрудничество и взаимодействие»,— сказал Нурлан Абдиров.

Референдум о принятии новой Конституции пройдет 15 марта. Инициатором поправок стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Среди предложенных изменений: переход от двухпалатного к однопалатному парламенту и введение одного семилетнего срока для президента. Суммарно поправки затронут 84% основного закона страны. Текст новой Конституции был опубликован 12 февраля.

