9517 граждан Казахстана вернули домой из стран Ближнего Востока

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Казахстанцев продолжают эвакуировать из зоны эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Всего с начала военных действий домой вернули 9517 соотечественников.

«Дипломатические представительства страны в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками», – говорится в сообщении.

Эвакуацию продолжают из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии, а из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана её завершают.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения