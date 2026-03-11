экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
9517 граждан Казахстана вернули домой из стран Ближнего Востока
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстанцев продолжают эвакуировать из зоны эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Всего с начала военных действий домой вернули 9517 соотечественников. 

«Дипломатические представительства страны в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками», – говорится в сообщении.

Эвакуацию продолжают из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии, а из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана её завершают.

