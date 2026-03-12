Три судна попали под обстрел у Ормузского пролива, в Омане и Бахрейне дроны атаковали топливные резервуары

CentralAsia (CA) - Три гражданских судна 11 марта подверглись обстрелу в районе Ормузского пролива, выяснило BBC News.

На сухогрузе «Mayuree Naree», ходящим под флагом Таиланда, в результате обстрела возник пожар. 23 члена экипажа были эвакуированы ВМС Омана. Судно шло из порта Халифа в ОАЭ.

Также под обстрел попал контейнеровоз «One Majesty» под флагом Японии. Судно получило пробоину диаметром 10 сантиметров и следует в ближайший безопасный порт. Контейнеровоз шел из порта Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Повреждения корпуса получил еще один сухогруз — «Star Gwyneth», ходящий под флагом Маршалловых островов. Экипаж судна не пострадал. Изменил ли сухогруз маршрут из-за обстрела — не уточняется.

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции объявила, что Иран нанес удары по двум сухогрузам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Одно из них — судно «Express Rome», шедшее под флагом Либерии, принадлежит Израилю. Второй контейнеровоз «Mayuree Naree» принадлежит Таиланду. Оба судна проигнорировали предупреждения, утверждает КСИР.

Параллельно несколько беспилотников нанесли удар по нефтяным резервуарам в порту Салала в Омане. Оманское информационное агентство ONA сообщило, что часть дронов была сбита, но некоторые достигли целей, поразив топливные хранилища. По данным компании морской безопасности Ambrey, на месте после атаки видны два столба дыма, а один из резервуаров охвачен огнем. Работа порта сейчас остановлена. Жертв нет.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об ударе по топливным резервуарам на острове Мухаррак ночью 12 марта.

«Иранская агрессия была направлена против топливных резервуаров на объекте в провинции Мухаррак, компетентные органы принимают необходимые меры»,— указано в сообщении ведомства в соцсети Х.

Как сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), всего с начала эскалации конфликта 28 февраля UKMTO зафиксировало не менее 14 инцидентов с судами в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива, из которых десять классифицируются как прямые атаки с поражением судов.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С началом военной операции США и Израиля пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, фактически перекрыт. Иран заявил о закрытии пролива для судов США, Израиля и их союзников, угрожая не допустить экспорт «ни одного литра нефти» из региона, если атаки продолжатся.