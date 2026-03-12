Международное энергетическое агентство выпустит на рынок треть всех запасов нефти

CentralAsia (CA) - Международное энергетическое агентство распорядилось высвободить крупнейший в своей истории объем государственных запасов нефти — 400 миллионов баррелей, треть от общего объема запасов, сообщает The Guardian 11 марта.

Мировой энергетический регулятор заявил, что 32 его члена единогласно согласились высвободить такой объем нефти из чрезвычайных запасов.

Так агентство пытается смягчить шок на рынке нефти, вызванный войной США и Израиля с Ираном и фактическим закрытием Ормузского пролива, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти.

Власти Японии ранее заявили, что с 18 марта выбросят на рынок около 80 миллионов баррелей из своих частных и государственных нефтяных резервов. Германия объявила, что распечатает 19,51 миллиона баррелей сырой нефти в рамках выпуска Международного энергетического агентства.

Министры энергетики стран G7 заявили, что принципиально поддерживают использование стратегических запасов нефти.

США выделят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, заявил министр энергетики страны Крис Райт.

«Президент Трамп уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва»,— указано в сообщении Минэнерго США в соцсети Х. Поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней.

Министр подчеркнул, что в течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, что на 20% превышает объем высвобождения.

В предыдущий раз Международное энергетическое агентство прибегало к этой чрезвычайной мере в 2022 году после начала российских военных действий в Украине. Тогда регулятор высвободил на рынок 182 миллиона баррелей нефти.

Мировой рынок теряет около 15 миллионов баррелей нефти в день из-за блокирования торговли через Ормузский пролив.