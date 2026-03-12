Страны СНГ будут обмениваться данными по радиационной обстановке

CentralAsia (KZ) - Страны Содружества Независимых Государств будут обмениваться данными по радиационной обстановке. Соответствующий законопроект в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис.

«Документ предусматривает координацию действий уполномоченных органов в вопросах информационного сотрудничества по радиационной ситуации, ее изменениях, а также при угрозе или возникновении фактов трансграничного переноса радиоактивных веществ», - сказал депутатам министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, представляя проект закона «О ратификации соглашения о взаимодействии стран – участников СНГ по обмену данными относительно радиационной обстановки».

В настоящее время мониторингом уровня радиационного фона занимается «Казгидромет». И, как заверил министр, по итогам прошлого года «плотность радиоактивных выпадений наблюдалась в допустимых пределах». При этом, учитывая географическое расположение Казахстана, внедрение единого механизма обмена информацией радиационного мониторинга на территории стран СНГ является актуальным требованием цифровой современности.

«В международном сообществе уже применяются аналогичные методы взаимодействия в представленной сфере. К примеру, в рамках деятельности Международного агентства по атомной энергии работает круглосуточная платформа USIE – Unified system for information exchange in incidents and emergencies. Среди государств, входящих в состав Европейского союза, также внедрена система обмена данными радиомониторинга в режиме реального времени EURDEP», - привел примеры Нысанбаев.

Он также подчеркнул, что в союзные государства будут передаваться только данные из государственной системы радиационного мониторинга.

