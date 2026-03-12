До 98 млн тонн нефти планирует добыть Казахстан в 2026 году, – Минэнерго

CentralAsia (KZ) - В 2026 году Казахстан планировал добыть 100,5 млн тонн нефти и газоконденсата, однако из-за атак на терминал Каспийского трубопроводного консорциума и аварии на месторождении Тенгиз прогноз снижен до 96-98 млн тонн, сообщил в среду журналистам в кулуарах мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает «Власть».

«Согласно плана экономического развития, цифра (добыча на 2026 год) стоит 100,5 млн тонн. Я думаю, что из-за событий, которые были в конце года и в начале этого года, я имею в виду атаки на КТК и (авария) на Тенгизе, (добыча) будет в районе 96-98 (млн тонн), - сообщил Аккенженов, уточнив что речь идет о добыче нефти и газоконденсата.

В середине января из-за возгорания двух трансформаторов на месторождениях Тенгиз и Королевское была приостановлена добыча нефти, что повлияло на экспортные поставки. Кроме того, 13 января в Черном море четыре нефтяных танкера были атакованы беспилотниками по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Один из танкеров, Delta Harmony, под управлением греческой компании Delta Tankers, должен был загрузить нефть от компании «Тенгизшевройл», а другое судно, Matilda, зафрахтованной дочерней компанией КМГ – ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», должно было отгружать карачаганакскую нефть.

КТК, на долю которого приходится 1% мировых поставок сырой нефти, также был вынужден сократить экспорт, поскольку в результате атаки в декабре 2025 года была повреждена ключевая часть его погрузочной инфраструктуры, а ВОП-3 проходит плановое техническое обслуживание.

