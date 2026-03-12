Ливан и Израиль обменялись ударами

Работа ПВО в небе над Тель-Авивом при отражении иранской атаки

CentralAsia (CA) - Города на севере и в центре Израиля вечером в четверг, 11 марта, подверглись массированной ракетной атаке со стороны ливанского радикального шиитского движения «Хезболлах». О запуске около 150 ракет и отражении атак сообщает в своем официальном Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ракетные обстрелы начались около 20:00. Режим воздушной тревоги был объявлен в северной и центральной части Израиля. В Хайфе также звучали сирены, оповещающие о запуске беспилотников по региону. Предварительно сообщалось о как минимум двух пострадавших в результате атаки.

Ливанская группировка в свою очередь опубликовала заявление, в котором указала, что целью ее атаки были военные объекты Израиля и поселения в пределах пяти километрах от границы страны с Ливаном. Жители этих поселений должны эвакуироваться, заявили в террористической группировке.

Ракетная атака «Хезболлах» по Израилю стала самой массированной с начала войны Израиля и США против Ирана, в которой ливанская группировка поддержала Тегеран.

لحظة الغارات على الضاحيه الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/WZCiZHot23 — Annahar النهار (@Annahar) March 11, 2026

Вскоре после атаки «Хезболлах» ЦАХАЛ заявил о нанесении авиаударов по объектам группировки в Бейруте, в частности по району Дахия, считающемуся оплотом «Хезболлах». По данным израильских военных, в ходе обстрелов были поражены 10 штаб-квартир шиитского движения, а также готовые к работе установки для запуска ракет.

Местные жители опубликовали видео с взрывами и дымом, поднимающимся с нескольких объектов в городе.

Вскоре после обстрела со стороны Ливана по Израилю были запущены баллистические ракеты из Ирана, сообщил ЦАХАЛ. Все они, согласно израильскому военному ведомству, были перехвачены.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) на этом фоне заявил, что обстрел Израиля с территории двух стран был «совместной и интегрированной операцией». ЦАХАЛ эти данные не подтверждает.

Позднее, в ночь на 12 марта, Израиль вновь был атакован со стороны Ливана, при этом использовались ракеты большой дальности. Сирены во время этой атаки звучали в Тель-Авиве и окрестностях. Иран также запустил еще одну баллистическую ракету по центральной части Израиля, а ЦАХАЛ заявил об ответных ударах по объектам КСИР в Тегеране.