экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России взлетели оптовые цены на бензин и дизтопливо

CentralAsia (CA) -  С начала марта в России продолжается рост оптовых цен на автомобильное топливо.

Сайт Wroom.ru изучил данные Петербургской биржи, сравнив оптовые цены на бензин и дизтопливо 27 февраля и 11 марта. Всего за полторы недели бензины подорожали на 6–7%, а дизельное топливо — сразу на 12%.

Оптовая цена тонны топлива по состоянию на 11 марта 2026 года (изменение по сравнению с 27 февраля 2026 года):

  • бензин АИ-92 — 62 943 руб. (+6,2%)
  • бензин АИ-95 — 66 876 руб. (+6,7%)
  • межсезонное дизтопливо — 61 526 руб. (+12,2%)

По мнению специалистов, подорожание автомобильного топлива связано с ростом мировых цен на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке. В дальнейшем рост оптовых цен на бензин и дизель неизбежно отразится и на розничной стоимости топлива на АЗС.

Во второй половине прошлого года в некоторых регионах России периодически случались перебои с поставками автомобильного топлива, но постепенно эти проблемы удалось решить.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com