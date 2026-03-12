В России взлетели оптовые цены на бензин и дизтопливо

CentralAsia (CA) - С начала марта в России продолжается рост оптовых цен на автомобильное топливо.

Сайт Wroom.ru изучил данные Петербургской биржи, сравнив оптовые цены на бензин и дизтопливо 27 февраля и 11 марта. Всего за полторы недели бензины подорожали на 6–7%, а дизельное топливо — сразу на 12%.

Оптовая цена тонны топлива по состоянию на 11 марта 2026 года (изменение по сравнению с 27 февраля 2026 года):

бензин АИ-92 — 62 943 руб. (+6,2%)

бензин АИ-95 — 66 876 руб. (+6,7%)

межсезонное дизтопливо — 61 526 руб. (+12,2%)

По мнению специалистов, подорожание автомобильного топлива связано с ростом мировых цен на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке. В дальнейшем рост оптовых цен на бензин и дизель неизбежно отразится и на розничной стоимости топлива на АЗС.

Во второй половине прошлого года в некоторых регионах России периодически случались перебои с поставками автомобильного топлива, но постепенно эти проблемы удалось решить.