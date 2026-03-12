ТЮРКПА и Фонд тюркской культуры и наследия подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (CA) - Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) и Фонд тюркской культуры и наследия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества и укрепление культурных связей между тюркскими странами. Об этом 12 марта сообщили в ТЮРКПА.

Документ был подписан по итогам встречи президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой с генеральным секретарем ТЮРКПА, послом Рамилем Хасаном.

Во время встречи Раимкулова поздравила Хасана с повторным избранием на должность генерального секретаря ТЮРКПА и рассказала о проектах и инициативах, реализуемых фондом в рамках председательства Кыргызстана.

В свою очередь Хасан проинформировал делегацию о текущей деятельности ассамблеи. Он также сообщил о подготовке к краткосрочному наблюдению за конституционным референдумом в Казахстане, который пройдет 15 марта 2026 года. По его словам, миссия международных наблюдателей ТЮРКПА примет участие в мониторинге голосования.

Генеральный секретарь отметил, что проект новой Конституции предусматривает значительные изменения в институциональной системе Казахстана и имеет важное значение не только для страны, но и для всего тюркского мира.

Также стороны обсудили возможности сотрудничества в разработке модельных законов в сфере культурного наследия в рамках профильной постоянной комиссии ТЮРКПА. Хасан подчеркнул роль ассамблеи как законодательной платформы тюркского сотрудничества и выразил готовность поддерживать совместные инициативы.

В ходе встречи была подчеркнута стратегическая важность формирования эффективной законодательной базы для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами.

Раимкулова пригласила делегацию ТЮРКПА принять участие в Стратегической конференции по сотрудничеству и техническом семинаре по тюркскому культурному наследию «Борьба с незаконным оборотом культурных ценностей», которые пройдут в апреле в городе Газиантеп (Турция).

Подписанный меморандум предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на укрепление культурных и политических связей между тюркскими государствами, а также продвижение тюркского культурного наследия на региональном и международном уровнях.

