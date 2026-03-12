экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера
Моджтаба Хаменеи
Предыстория: The New York Times сообщила о ранениях нового лидера Ирана в первый день войны с США. В Тегеране заявили, что он «здоров»

CentralAsia (CA) -  МИД Ирана подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи был ранен. При этом в ведомстве подчеркнули, что он чувствует себя хорошо.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил Corriere della Sera, что пока нет данных, когда Хаменеи-младший выступит с речью перед народом. Он также сообщил, что «на пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его».

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Моджтаба Хаменеи получил ранение 28 февраля — в первый день атаки США и Израиля на Иран. Утверждалось, что именно поэтому он не появляется в публичном пространстве — а также из соображений безопасности. При этом источники подчеркивали, что верховный лидер находится в сознании и чувствует себя нормально. Вскоре после публикации NYT сын и советник президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что Моджтаба Хаменеи совершенно здоров.

Reuters позднее сообщило, что, по данным источников агентства, верховный лидер Ирана получил легкое ранение, однако продолжает работать. Предположительно, у него ранение ноги. CNN сообщал, что речь может идти о травме — переломе ноги.

