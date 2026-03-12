В Ираке атакованы два нефтяных танкера, один человек погиб

CentralAsia (CA) - Два нефтяных танкера в ночь на 12 марта были атакованы в районе иракского города Басра. Власти Ирака сообщили, что с танкеров, на борту которых начался пожар, спасены 38 человек, один член экипажа погиб, сообщает BBC News.

По предварительным данным, пишут CNN и Reuters, танкеры атаковали заминированные катера.

После атаки, которую, как предполагается, организовал Иран, иракские нефтяные терминалы приостановили работу.

На фоне атак на перевозящие нефть суда на биржевых торгах утром 12 марта цены на нефть вновь выросли до 100 долларов за баррель, несмотря на решение Международного энергетического агентства высвободить крупнейший объем государственных запасов нефти — 400 миллионов баррелей.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, пишет BBC News, что «искусственно сдержать рост цен на нефть не удастся», и предупредил, что следует готовиться к «200 долларов за баррель».