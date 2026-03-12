Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

CentralAsia (CA) - Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс».

Пожизненное наказание назначили Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Фигуранты дела признаны виновными в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Также суд назначил им штрафы в размере 990 тысяч рублей каждому. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Кроме того, суд приговорил к пожизненному заключению еще 11 фигурантов дела о теракте, которых следствие считает пособниками исполнителей, передает РИА Новости. Это Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Еще четырем фигурантам назначили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в комплекс в тот момент, когда там должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по зрителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 150 человек.

Вместе с четырьмя непосредственными исполнителями теракта по делу проходили 15 их предполагаемых пособников.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан» — крыло «Исламского государства» в Афганистане. Владимир Путин утверждал, что террористы действовали в интересах Украины.