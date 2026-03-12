Более 10 тыс. казахстанцев вывезены из стран Ближнего Востока – КГА

CentralAsia (KZ) - С началом эскалации из стран Ближнего Востока в Казахстан выполнен 61 рейс, которыми возвращены на родину 10 033 человека, сообщил комитет гражданской авиации министерства транспорта.

Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia из городов Дубай, Шарджа, Джидда, Медина и Маскат в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент, уточнили в ведомстве.

Комитет добавил, что совместно с заинтересованными государственными органами и авиакомпаниями продолжает работу по вывозу граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

В четверг министерство иностранных дел сообщило, что из региона в Казахстан возвращены 9 926 казахстанцев.

По данным МИД, из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана были вывезены трое граждан Казахстана, а всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 казахстанцев. Кроме того, 68 граждан Казахстана были эвакуированы из Израиля.

