Токаев об эвакуации с Ближнего Востока: Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана выразил признательность лидерам ближневосточных государств за организацию «зелёных коридоров» для эвакуации граждан Казахстана. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.

Также он поблагодарил сотрудников государственных органов Казахстана, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников.

«Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила. Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан. Так действовало и в других критических ситуациях за рубежом», – напомнил президент.

Он отметил, что во время чрезвычайных происшествий внутри страны государство тоже никого не оставило наедине с трудностями и всем оказало помощь. Президент подчеркнул, что «Своих не бросаем» – это не лозунг, не популизм, а принцип государственной политики.

«Поэтому закономерно то, что данный принцип в усиленном варианте нашёл свое отражение в проекте новой Конституции. Там чётко сказано: «Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за её пределами в соответствии с законом». Все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что мощь нашего паспорта определяется силой государства, созидательной энергией народа, способностью воспринимать прогрессивные идеи, рождающиеся в современном мире.

